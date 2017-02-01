Başkanlar Ankara'da projelerini istişare etti

Ziyarette Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül ve Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer de yer aldı.

Bozkır'da yapılacak olan 110 konutluk ikinci etap TOKİ konutlarının ihale dosyalarının hazırlandığını belirten Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 2017 yılı içerisinde inşaat çalışmalarının başlayacağını söyledi. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte konutların hak sahiplerine teslim edileceğini de sözlerine ekledi.

İlçe merkezi nüfusunun giderek arttığını ve bu artış neticesinde konut ihtiyacının ortaya çıktığını vurgulayan Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, artan konut ihtiyacını karşılamak için yapılacak olan 110 konutluk ikinci etap TOKİ konutlarının bu sorunu çözeceğini belirtti. İlçe merkezi sınırlarının da giderek genişlediğinin altını da çizen Başkan Gün, sözlerinde şu ifadelere yer verdi, "ilçe merkezinde nüfus artışına bağlı olarak oluşan konut ihtiyacını karşılamak için başlattığımız ikinci etap TOKİ konutlarının yerini, birinci etap TOKİ konutlarının tersi bir yöne yaparak ilçe merkezini genişletiyoruz. Burada oluşturacağımız yerleşim alanlarıyla ilçe merkezindeki nüfus yoğunluğunu azaltmayı planlıyoruz. İkinci etap TOKİ konutlarının yapılmasıyla birlikte dolmuş sistemi getirerek ilçe merkezini oluşturan üç mahallemizin bağlantısını sağlayacağız, ulaşımı daha da kolaylaştıracağız. İkinci etap TOKİ konutlarının ilçemize kazandırılmasında emeği bulunan başta Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün Genel Müdürü İsmail Üzmez'i makamında ziyaret etti.

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Akçapınar ve Aygır Pınarının C tipi mesire alanı olarak Bakanlık tarafından onaylandığını, bu iki alanın mesire alanı olması için bahar aylarıyla beraber ihalenin yapılacağını vurgulayarak Bozkır'ın iki önemli mesire alanına kavuşacağını söyledi. Akçapınar Koruluğunda ve Aygır Pınarında yetkililer tarafından daha önce alan araştırmasının yapıldığını ve akabinde bu iki alanın mesire alanı olarak değerlendirilmesinin kararlaştırıldığını sözlerine ekleyen Başkan Gün, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü, "Akçapınar koruluğunda ve Aygır pınarında yetkililer tarafından yapılan araştırma neticesinde çok önemli iki proje ortaya çıktı. Bakanlığımız bu iki projeyi onaylayarak bu iki alanın C tipi mesire alanı olmasını kararlaştırdı. Bahar aylarıyla birlikte yapılacak olan ihaleyle birlikte Bozkır, iki önemli mesire alanına kavuşmuş olacak. Doğallığı bozulmadan, tamamen ahşap yapılardan oluşacak bu mesire alanları, bölgemiz tarafından da çok ilgi göreceğini umut ediyorum. Bu iki mesire alanının ilçemize kazandırılmasında emeği bulunan başta Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız olmak üzere herkese teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra Ankara'da Orman Su İşleri Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz'i, Orman Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi'yi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nu ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş'ı ziyaret eden Başkan Gün, Başkan Akgül ve Başkan Koçer, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük İlçelerinde yapılacak olan projeleri birebir istişare etti.

Başkan Gün ziyarette Bozkır'ın kültürel değerlerinin işlendiği tabak hediye etti.

