Başkanın Eşi Ayşenur Ayhan Sözünü Tuttu

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kendisinden çamaşır makinesi, buzdolabı ve televizyon talebinde bulunan ihtiyaç sahibi 3 engelli ailesinin bu taleplerini yerine getirdi.



Akçakale Belediyesinin sosyal belediyecilik faaliyetlerinde eşi Abdülhakim Ayhan'a yardımcı olan Ayşenur Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde bir araya geldiği 3 engelli ailesine, kendilerinden gelen talep üzerine çamaşır makinesi, buzdolabı ve televizyon sözü vermişti. O gün engelli ailelerinin ihtiyaçlarını tek tek not alan Ayhan, sözünü yerine getirdi. İlk olarak Haktanır Mahallesi İlle Sokak'ta ikamet eden bedensel engelli Hüseyin Önal ve ailesini evlerinde ziyaret eden Ayşenur Ayhan, aileye çamaşır makinesini teslim etti. Mutluluğunu dile getiren Hüseyin Önal, "Çamaşır makinemiz 2 yıldır arızalıydı. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde katıldığımız toplantıda Ayşenur Ayhan'dan talepte bulunmuştuk. Sağ olsunlar, o gün bize verdikleri sözü tuttular ve çamaşır makinesini getirdiler. İhtiyaç sahiplerine yardımcı oluyorlar. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.



"Yardımlarda hiçbir ayrım yapmıyoruz"



Ayşenur Ayhan ise, belediye olarak hiçbir ayrım gözetmeden ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Ayhan, "Bugün de Haktanır Mahallesindeyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Hüseyin Önal'ı da organizasyona davet etmiştik. Orada kendileri bizden çamaşır makinesi talep ettiler. Biz de onların taleplerini bugün karşıladık. Makinelerini getirdik ve kendilerine teslim ettik. Belediye ekiplerimizle beraber engelli ve dar gelirli ailelerimizi tespit edip, yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



Ayhan, daha sonra Fevzi Çakmak Mahallesinde Huriye Bozdoğan'a buzdolabı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde ise Ali Elma'ya televizyon yardımı yaptı. Ziyaretleri sırasında çocukları oyuncak dağıtarak sevindiren Ayhan, kadınlara da çanta hediye etti.



Ayşenur Ayhan'a bu ziyaretlerde Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Naciye Kurt ve ŞUSKİ Akçakale İlçe Müdürü Ahmet Ayhan da eşlik etti. - ŞANLIURFA