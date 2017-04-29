Başkanın Adamları" Filmi Komedi Dizisi Oluyor

Yönetmen Barry Levinson, Türkiye'de Başkanın Adamları ismiyle gösterime giren 1997 yapımı politik hiciv filminin televizyon komedi dizisi uyarlaması için kolları sıvadı. Orijinal filmde başrol oynayan Robert de Niro da HBO kanalı için çekilecek dizinin yapımcılığını üstleniyor.



Bill Clinton'ın Monica Lewinsky skandalının başladığı dönemde çekilen filmde, seçimler öncesi seks skandalı ile bunalan bir ABD başkanının politik stratejistinin (Robert de Niro) bir Hollywood yapımcısı (Dustin Hoffman) ile anlaşarak, kamuoyunun dikkatini başkanın adının karıştığı seks skandalından uzaklaştırmak için kurgusal bir savaş hazırlamasının öyküsü anlatılıyor.



HBO'dan yapılan açıklamada, uyarlama, "klasikleşmiş filme bir övgü" olarak nitelendirildi ve "kitle dikkatini imha silahlarına" dikkat çekildi: "21'nci yüzyılın getirdiği sosyal medya gücü ile, küçük bir operasyon grubu için gerçeği yeniden kurgulamak artık işten bile değil. Sahte haber (fake news) çok dünde kaldı." ifadeleri kullanıldı.