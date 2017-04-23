'Başkanımız İsterse, Her An Bırakabilirim"

Kötü gidişatın ardından dün Kayserispor'daki görevinden istifa eden Sergen Yalçın'ın ardından bir istifa sinyali de Mutlu Topçu'dan geldi.



Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 3-0'lık Kardemir Karabükspor galibiyeti sonrası Akhisar deplasmanına 3 puan beklentisiyle geldiklerini belirterek, "Uzun zamandır deplasmanda kazanamıyorduk. Bugün hüsrana uğradık. Böyle bir müsabaka izlettiğimiz için tüm taraftarlardan ve camiadan özür diliyorum. Futbolun gerçeklerini unuttuğumuz bir gündü. Taraftarlarımız ikinci yarıda stadı terk etti, haklılar. Onların yerinde olsam, ben de terk ederdim diye konuştu."



Topçu, İstifa edecek misiniz sorusuna, "Ben Bursaspor taraftarıyım. Bir telefonla göreve geldim, başkanımız isterse, her an bırakabilirim" yanıtını verdi.



Bu gelişmelerin ardından Bursaspor'da hafta içi yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.



Kaynak: Fanatik