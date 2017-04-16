Başkanı Polat Oyunu Ailesiyle Birlikte Kullandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat referandum da oyunu eşi ve çocuklarıyla birlikte Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı.



Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Polat, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Bugüne kadar yoğun bir propaganda süreci yaşandı. İnşallah yeni bir yönetim sistemiyle ülkemiz gelişimini daha hızlı bir şekilde sürdürecektir. 2023 hedefine doğru ilerlerken bütün vatandaşlarımız için güzel bir sonuç çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA