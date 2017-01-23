Başkanı Kızıldaş, Stk'larla Bir Araya Geldi

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



Kızıldaş, Malatya'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerini önemsediklerini belirtti.



Yıllardır süre gelen heyelan sorunun 2 yılda çözüldüğünü belirten Kızıldaş, Arguvan merkezinin riskli olmayan alan olarak kayıtlara geçmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.



Kızıldaş, heyelan çalışmaları devam ederken yapılması planlanan projeleri belediye olarak askıya aldıklarını, olumlu neticelenen heyelan konusu sonrası çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.



Arguvan'a yatırımları devam ettireceklerini anlatan Kızıldaş, "İlk olarak çok amaçlı Kültür Merkezi inşaatına başlandı. Yapılmasını planladığımız konut, sanayi sitesi, hayvan pazarı, Arguvan şehir merkezi girişinde genişletme ve peyzaj gibi çalışmalarımızın da proje alt yapısını hazırlayarak 2017 yılı içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Toplantıda dernek yöneticileri ayrı ayrı söz alarak görüşlerini önerilerini Başkan Kızıldaş'a ileterek fikir alışverişinde bulundu.



Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Belediye Meclis Üyesi Murat Yıldız, Arguvanlı Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, Armutlu Derneği Başkanı Cemal Ağdağlı, Bozan Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Öztürk, Çavuşlular Derneği Başkan Yardımcısı Abdullah Genç, Malatya Eymirliler Derneği Başkanı Bektaş Özalp, Arguvan Eymirliler Derneği Başkanı Mustafa Turgut, Dolaylılar Derneği adına Habip Özdemir, Kızıklılar Derneği Başkanı Asgar Acar, Yukarı Sülmenliler Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Akbaba katıldı.