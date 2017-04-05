Başkandan Sürpriz Transfer Mesajı

Bir süredir Trabzonspor ile adı anılan Kayserisporlu Deniz Türüç için, Kayseri cephesinden açıklama geldi.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz'e Trabzonspor'un teklif yapmadığını açıkladı.



Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a özel açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç transferini de değinen Bedir, "Deniz Türüç ile birlikte bütün futbolcularımızın başarımızda payı var. Deniz milli takımı hak ediyor. Yurt dışında ve büyük takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Trabzonspor ve diğer takımlar Deniz konusunda bizimle bir görüşme yapmadı. Dedikodu mahiyetinde de olsa böyle bir şey söz konusu olmadı. Transfer pazarı açılırsa her şeyi görüşürüz" dedi.