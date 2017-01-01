TÜMÜ
Haberler Search
Başkandan Ilk Bebeklere Ziyaret

Başkandan Ilk Bebeklere Ziyaret

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2017 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Başkandan Ilk Bebeklere Ziyaret

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2017 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yılın ilk dakikalarında doğan bebeklerin ailelerini tebrik etmek için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Yeni doğan servisindeki 6 aileyi ziyaret ederek yeni yılını kutlayan Başkan Yücel, üzerinde 'hoş geldin bebek' yazılı hediye paketlerini verdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adem Murat Yücel, Yeni Yıl, Hastane, Alanya, Bebek
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads