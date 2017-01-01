Başkandan Ilk Bebeklere Ziyaret

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2017 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelere çeşitli hediyeler verdi.



Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yılın ilk dakikalarında doğan bebeklerin ailelerini tebrik etmek için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Yeni doğan servisindeki 6 aileyi ziyaret ederek yeni yılını kutlayan Başkan Yücel, üzerinde 'hoş geldin bebek' yazılı hediye paketlerini verdi.