Başkandan Hastaların Evine Ziyaret

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, her hafta ilçedeki hasta ve yaşlıların evlerine giderek onlara moral ziyareti yapıyor.



Başkan Selçuk, Çamlıca, İçhisar ve Hacı Hamza Mahallelerinde Zeynep Ünlü, Turan Bilen, Halil Kurt ve Nurullah Arslantaş'ı evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.



Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediye'deki yoğun mesaimin arasında yaşlılarımızı ve hastalarımızı unutmuyoruz, unutmamalıyız. Her hafta Cuma gününü yaşlılarımıza ve hastalarımıza ayırıyorum. Evlerine giderek taleplerini dinliyor, sorunları varsa hemen çözüme kavuşması için gayret gösteriyoruz. Yaşlarımız toplumumuzun temel taşı, onların değerini bilmeliyiz." dedi.



Başkan Selçuk'a ev ziyaretlerinde mahalle muhtarları da eşlik etti.