Başkan Zolan Zeybek Kavşağı'nda İncelemelerde Bulundu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Zeybek Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Denizli-Ankara Yolundaki trafiği akıcı hale getirmeyi hedefleyen proje, bir hafta içinde bitirilerek hizmete sunulması bekleniyor.



Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve Yol İşleri Müdürü Hüseyin Çolakoğlu'nun eşlik ettiği ziyarette çalışanlarla bir süre sohbet eden Başkan Zolan, kavşaktaki son rötuşları inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Projenin son hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, olağan dışı bir olumsuzluk olmazsa kavşağın bir hafta içinde hizmete açılacağını kaydetti. Zolan, "Hiç kimsenin kafasında soru işareti olmasın, dostlarımız rahat olsun. Bu büyük hizmet Denizlimizin emrinde olacak" dedi. Kavşağın trafik yoğunluğu ve bekleme süresi fazla olan bir bölge olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Bundan daha önemlisi burada maalesef sıkça trafik kazaları yaşanıyordu. Kavşağımızın bitmesi ile birlikte buradaki sıkıntıların tamamı tarihe karışacak" diye konuştu.



Hizmete açılacak kavşak ile bölgede çok sık yaşanan trafik kazalarının önüne geçilerek olası can ve mal kaybının önlenmesi bekleniyor. Projeyle ayrıca, Ankara Yolu üzerindeki bekleme süresini bitirerilerek Dokuzkavaklar ve Sevindik mahallelerini birleştirilmesi sağlanacak. - DENİZLİ