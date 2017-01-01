Başkan Yücel, Yeni Yılın İlk Bebeklerini Ziyaret Etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Devlet Hastanesi'nde doğan, 2017 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni yılın ilk dakikalarında Alanya Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hasta ve yakınları ile hastane personelin yeni yılını kutladı. Daha sonra doğum servisine geçen Başkan Yücel, 6 aileyi ziyaret etti ve onların da yeni yılını kutladı. Başkan Yücel, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerle yakından ilgilendi.



Yeni doğan bebeklere 'hoş geldin bebek' hediye paketlerini verdi



Yücel, yeni doğum yapan annelere Alanya Belediyesi'nin hazırladığı, 'hoş geldin bebek' hediye paketlerini takdim ederek, yeni yıl bebeklerine çeşitli hediyeler vererek onlara sağlıklı bir ömür diledi. - ANTALYA