Başkan Yücel Oyunu Kullandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sabah saatlerinde Kestel Mahallesi'nde bulunan Akdeniz İlköğretim Okulu'na giderek oyunu kullandı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da şimdiye kadar oy verme işleminin huzur ve güven içinde geçtiğini belirterek, "Sonuçlarının Ülkemiz adına kutlu olmasını dilerim." dedi ve oyunu kullandı.



Vatandaşların yapılacak değişikliklere karşı iradesini belirlemek için bugün yapılan referandum oylamasında sandığa giden Başkan Yücel; "Alanya'da yapılan referandum oylaması huzur ve güven içinde devam ediyor. Ülkemizin bekası için Türk Milleti en doğru kararı verecektir. Söz Milletindir." dedi.



Referandum oylaması için sandığa gitmek isteyen engelli vatandaşlara da yardımcı olduklarını söyleyen Başkan Yücel; "Alanya Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bugün de engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Sandığa gitmek için 444 82 07 numaralı Alanya Belediyesi Çözüm Masası'na talebini ulaştıran engelli vatandaşlarımızı evlerinden alarak oy kullanacakları okula götürüyoruz ve daha sonra tekrar evlerine ulaştırıyoruz." dedi. - ANTALYA