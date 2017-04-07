Başkan Yücel, Muhtarlara Projelerini Anlattı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Tevfik Hoca Alanya Evi'nde merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle gezilerinin ardından merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların fikir ve görüşlerini alan Yücel, merkezden yapılan ve projelendirilen çalışmaları anlattı.



Alanya merkezde yapılacak projeleri muhtarlarla paylaşan Başkan Yücel, kent meydanı, yeni belediye binası, Tavşandamı Projesi, GES projesi ve teleferik projesinin geldiği aşamalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Yücel, Alanya Belediyesi'nin temizlikten asfalt yapımına kadar pek çok alanda uyguladığı yatırmalarla büyük ölçüde tasarruf eden ve üreten bir belediye olduğunu söyledi. - ANTALYA