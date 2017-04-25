Başkan Yilter Ekmeğe Yapılan Zam ile İlgili Konuştu

Kahta Fırıncılar Derneği Başkanı Mehmet Yilter, ekmeğe yapılan zam ile ilgili açıklamada bulundu.



Kahta ilçesinde pide 70 kuruştan 90 kuruşa, somun ekmeği ise 80 kuruştan 1 liraya yükseldi.Kahta Fırıncılar Derneği Başkanı Mehmet Yilter, ekmeğe yapılan zammın haklı bir karar olduğunu belirterek, ekmeğe yapılan zammın çevre il ve ilçelerden alınan rayiç bedeline göre belirlendiğini söyledi.



Son günlerde un, maya ve odun fiyatlarındaki artışa paralel olarak zam yaptıklarını kaydeden Başkan Yilter, "Fırıncı esnafı Kahta halkına en iyi şekilde hizmet vermektedir. Ekmek fiyatının düzenlenmesi zorunlu nedenlerden dolayıdır. Sosyal medya üzerinden ekmek rayici ile ilgisiz, alakasız kişiler, siyasi ve bürokrasi üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Ekmek rayiçleri, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından verilmektedir. Biz de Kahta Fırıncılar Derneği olarak yapılan un, maya, odun gibi maliyetlerimizin artmasından dolayı zam yapmak zorunda kaldık. Vatandaşlar da bu zam kararımıza tepki gösterdi. Halkımızın tepkilerini de anlıyor ve anlayışla karşılıyorum.Aldığımız rayiç de, çevre il ve ilçelerdeki ekmek rayiçleri dikkate alınarak baz alındı. Adıyaman, Besni, Gölbaşı, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Gaziantep'te ne fiyat var ise biz de onu baz aldık" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN