Başkan Yılmaz: "Yeni Bir Samsun Tasarlıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz meslektaşı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.



Ankara'daki programlarına ara vermeden devam eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek Samsun'da yapılması planlanan projeler hakkında Bakan Özhaseki'yi bilgilendirdi.



Kentsel tasarım yarışmasıyla yeni bir Samsun



Samsun'un tüm ilçeleriyle birlikte modern ve estetik bir görünüme kavuşturulması için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'umuzda kentsel estetiğe önem veriyoruz. Bu kapsamda birçok güzelleştirme ve sağlıklaştırma çalışmasına imza attık. Özellikle son yıllarda kentsel estetik adına attığımız büyük adımlarla kentimizin çehresini değiştirdik. Şimdi de Samsun'un tarihi önemini ortaya çıkaracak olan bir Kentsel Tasarım Yarışması üzerinde çalışıyoruz. Bu yarışmayla birlikte Samsun denilince akla gelen 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi bir kez daha vurgulanacak. Şehrimizde kuzey-güney istikametinde Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi ile Mıntıka Palas arası, batı ve doğu istikametinde de Gar ile Gençlik Parkı arasını kapsayan bir kentsel tasarım çalışması için kolları sıvadık. Çalışma sonucunda şehrin tarihini daha modern ve daha ferah bir şekilde ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Samsun'umuzda sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerde ve mahallelerde modernizasyon çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Köylerimizi kasabalaştırma çalışmalarımız var. İlçe sokaklarındaki tarihi evleri sağlıklaştırma çalışmalarımız var" diyerek il genelindeki çalışmaları anlattı.



"Çirkin görüntüler ortadan kalkacak"



Başkan Yılmaz, çevre ve şehircilik adına Samsun için büyük hedefleri olduğunu da belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaptığımız çalışmaların da ötesinde büyük bir hedefimiz daha var. Havaalanından şehir merkezine kadar olan kısımda yer alan çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak. Proje dahilindeki çalışmalarımızı tamamladığımızda, projenin sonuçları Samsun'umuza kentsel estetik ve şehircilik adına büyük bir kazanım olacak. Uçaktan indikten sonra şehir merkezine doğru yola çıkan misafirlerimiz gecekondu görünümlü ve reklam panosuna dönmüş binaları değil, Samsun'un güzelliklerini izleyecek. Şehir merkezine gelene kadar insanların beyinleri yorulmayacak. Bunu sadece şehir merkezi için değil, doğuya doğru şehrin son noktasına kadar uygulayacağız. Şehir merkezini vurgulamamızın tek sebebi bu tür görüntülerin yoğunlukla oralarda olmasıdır."



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a çalışmalarında başarılar dileyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür etti. - SAMSUN