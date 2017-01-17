Başkan Yılmaz: "Samsun'un En Kötü Yeri Sanayi Mahallesi"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'un havaalanından gelirken en kötü yeri Sanayi Mahallesi. İnsanca yaşama şartları o mahallede yok. Biz onların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy ilçesine bağlı mahalle muhtarlarını ağırladı. Mahallelerindeki yol, su ve diğer sorunlar ile ilgili talep ve isteklerini ileten muhtarlara Başkan Yılmaz, sorunların en kısa sürede çözüleceğini ve taleplerin gerçekleştirileceğinin sözünü verdi.



"Oraya konut olmaz"



Sanayi Mahallesi sorunu ile ilgili de konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Havaalanından araba ile şehrimize gelen her kişi etrafa bakarak geliyor ve şehir ile ilk intibası o zaman oluşuyor. Bizim Samsun'umuzun da havaalanından gelirken ki en kötü yeri Sanayi Mahallesi. İnsanca yaşama şartları o mahallede artık yok. Biz o mahallemiz için şimdi Tekkeköy'ün bir yerinde TOKİ'ye konut yaptırıyoruz. Ancak orada istenen kendi bulundukları yere konut yapılması. Yerlerini istedikleri kişiye satsınlar. Ama oraya konut olmaz. Sanayi parseli ve sanayi içinde olduğu için konut yapılması mümkün değil. Biz bunu anlatamıyoruz. Diyorlar ki 'Başkan bizi buradan çıkaracak, sanayicilerden birine verecek.' Yer sizin, yerinizi kime isterseniz satın. Ama yolun kenarına orada konut olmaz. Biz bunu diyoruz" ifadelerini kullandı.



"SASKİ ekiplerimiz oraya gidip tamir yapamıyor"



Acil durumlarda mahalleye girmenin mümkün olmadığını da söyleyen Başkan Yılmaz, "Evler bildiğiniz iç içe curcuna gibi. Allah korusun bir yangın olsa itfaiye aracının oraya girmesi mümkün değil. Bazen kanalizasyon sıkıntısı yaşanıyor. Kanalizasyon patlıyor ve küçücük yavrularımız o kanalizasyon suyunun içinde oyun oynuyor. Bu çağda bunlar olacak işler mi? SASKİ ekiplerimiz oraya gidip tamir yapamıyor. Biz istiyoruz ki orayı temizleyelim. Vatandaşlarımız da oradaki parsellerinin bedelleriyle Tekkeköy'de TOKİ'nin yapacağı yerlerde ev sahibi olabilirler. Okulu, sağlık ocağı spor alanı olmayan bir yerde vatandaşlarımız oturuyor. Biz onların da daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Tek derdimiz bu. Şehrimizin imajı için de oranın yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Sevgili muhtarlarımız sizler de fırsat bulduğunuz yerde bunları anlatın" şeklinde konuştu. - SAMSUN