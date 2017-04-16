Başkan Yılmaz Oyunu Kullandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ben güçlü bir Türkiye'nin her açıdan caydırıcı olacağına inanıyorum. Yeni anayasaya bu ülkenin su gibi ihtiyacı var" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne eşiyle öğle saatlerinde giderek referandum oyunu kullandı. Oy kullanımının ardından açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Ülkemize esenlikler getirecek olduğuna inandığım, bir yeni anayasanın halkımız tarafından inşallah geniş bir kabulle, evet oyuyla taçlanacağına yürekten inanıyorum. Rabbim hayırlı etsin. Hep konuştuk. İki aya yakın süredir bütün platformlarda konuşuldu. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada ülkemizin istikrara, iktisaden güçlenmeye hem siyaseten belirleyici hem de savunma sanayi olarak kendini güçlü kılacak donanımlarıyla birlikte, geleceğe yönelik bir güçlü ülke persfektifiyle bu coğrafyada konumlanmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz olaylar bunu bir kez daha kuvvetlendiriyor. Gerek 15 Temmuz'da gerek ondan sonra ülkemizin referandum a giden süreç içerisinde batı ülkelerinin bu referandum daki sonuçları olumsuz etkilemeye dönük olan girişimleri, hep güçlü bir Türkiye'ye yönelik ve iyi niyetli olmadıklarını gösterdi. Güçlü bir Türkiye'nin varlığı sayesinde bu coğrafyada, çocuklarımızın geleceğine yönelik bir projeksiyon, bir umut vaat edeceğimizi düşünürsek eğer, önümüzdeki 10 yıl ülkemiz için çok önemli. 2023 yılına giden bir süreç ve onu takip eden süreçlerde kişi başına düşen gelirin 20 bin dolarlar seviyesine gelmiş olmasından sonra ne PKK'sı kalır ne FETÖ'sü kalır ne de DEAŞ'ı kalır. Ben hep güçlü bir Türkiye'nin varlığının her açıdan caydırıcı olacağına inanıyorum. O bakımdan yeni anayasaya bu ülkenin su gibi ihtiyacı var" diye konuştu. - SAMSUN