Başkan Yılmaz: "Mavinin ve Yeşilin Güzelliğini Samsun'da Yaşayın"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun turistik bir şehirde olması gereken tüm özellikleri artık bünyesinde barındırıyor. Yerli yabancı tüm misafirleri mavinin ve yeşilin güzelliğini yaşamak adına şehrimize bekliyoruz" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tüm Türkiye'de bu yaz turizm sezonundan büyük beklentilerin olduğunu ifade ederek, "Bacasız sanayi turizm ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden birisi. Turizm kaynaklarına sahip olan ve bu kaynaklarını tanıtıp kullanabilen şehirler, hem ülkesinde hem de dünyada bir farklılık oluşturarak öne çıkma imkanına sahip oluyor. Samsununuz son yıllarda gerçekleştirdiği alt yapı yatırımları ve büyük gayretlerle gün yüzüne çıkartılan gizli kalmış doğal ve kültürel hazineleriyle artık bu alanda iddialı bir kent olmayı hak ediyor" dedi.



"Avantajları büyük bir kentiz"



Başkan Yılmaz, Samsun'un Allah'ın lütfettiği şanslı ve avantajlı bir coğrafyada yer aldığını belirterek, "Denizimiz var, havamız var, tadına doyum olmayan doğal güzelliklere sahibiz. Bugün ilçeleriyle birlikte ele aldığınızda size gelen bir misafirinizi 1 hafta 10 gün de gezdirip bitiremeyeceğiniz, keşke biraz daha vaktimiz olsaydı da biraz daha kalabilseydik dedirteceğiniz bir zenginliğimiz var. Kim turizmin hangi farklılığından hoşlanıyorsa hitap edebilecek farklılaşmış bir turizm çeşitliliğimiz var. Denizi, kumu, güneşi mi seviyorsunuz; bu sene 7 noktada dalgalanan ve sayısını çok yakında 2-3 katına çıkartacağımız mavi bayraklı plajlarımız sizi bekliyor. Doğasever birisiyseniz yaylalarımız, ormanlarımız, kanyonlarımız UNESCO geçici miras listesinde yer alan dünya güzeli Kuş Cennetimiz, göllerimiz ve şelalelerimiz sizi bekliyor. Tarihi ve kültürel ögeler mi size cazip geliyor; müzelerimiz, tarih kokan ilçelerimiz, mahallerimiz sizi bekliyor. Spor turizmine mi önem veriyorsunuz; golften atıcılığa, bowlingden bisiklete, kanodan yamaç paraşütüne, buz pateninden kayağa kadar doğa sporlarının hemen hemen hepsine çok rahat ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.



Konaklama ve sağlık turizmi



Samsun'da 10 yıl öncesine kadar konaklama tesisleri açısından önemli bir eksikliğin olduğunu da anımsatan Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Eğer turizmde bir iddia taşıyorsanız gelen misafirin en iyi ve konforlu şekilde konaklamasını da sağlamanız gerekiyor. Belki bu konu da biraz geciktik ama son yıllarda bu eksikliğimizin giderilmesi adına her türlü fedakarlığı yaparak ve yatırımcının önünü de açarak büyük mesafe kat ettik. Artık bu konuda mahcup olmadan her türlü gelir düzeyinden konuklarımızı ağırlayabilecek konaklama tesislerine sahibiz ve bunun deva mı da olacak. Öte yandan son zamanlarda sağlık turizmi denilen önemli bir turizm dalı da var biliyorsunuz. Samsun sağlık alt yapısı olarak da hem Karadeniz'in en modern ve gelişmiş şehri hem de bu konuda iddialı bir konumda. Biz bu avantajımızı ve diğer saydığım avantajlarımızı da iyi tanıtabilirsek ki bunu çok önemsiyorum, şehrimizi hak ettiği konuma biraz daha yaklaştırmış olacağız." - SAMSUN