Başkan Yılmaz Konuklarına Samsun'u Tanıttı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Nisan ayı toplantısı için Samsun'a gelen belediye başkanı ve meclis üyelerine Samsun'u tanıttı.



Otobüsle konuklarını şehir turuna çıkartan ve Samsun'un tarihi, ekonomik ve kültürel özellikleri hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, son olarak Samsun Büyükşehir Belediyesine ait olan Taş Elemanları Üretim Fabrikası'nı da gezdirdi. Fabrikayı inceleyen ve Başkan Yılmaz'dan bilgi alan belediye başkanları, üretim süreci ve sonunda ortaya çıkan malzemelere ve kent mobilyalarına da hayranlıklarını dile getirdiler. Başkan Yılmaz fabrikada üretilen her şeyin şehre güzellik kattığını söyleyerek, "Taş fabrikamızla şehrimizi adeta bir nakış gibi işliyoruz. Doğadan aldığımız tonlarca ağırlıktaki taşları ahşap keser gibi bu fabrikanın içerisinde kesip istediğimiz boyutta üretiyoruz. Ürettiğimiz taşları da şehrimizin birçok noktasına anında seriyoruz. Kendi işimizi kendimiz yaparak milyonlarla ifade edilebilen bir tasarruf sağlıyoruz" dedi.



Toplantı öncesi yapılan geziye katılan belediye başkanları Samsun'un çok beğendiklerini ve beklentilerinin ötesinde bir şehirle karşılaştıklarını belirterek Başkan Yılmaz'ı tebrik ettiler. - SAMSUN