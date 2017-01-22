Başkan Yılmaz'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret ederek gönül almaya devam ediyor.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ile geçtiğimiz ay El Bab'ta şehit olan Hasan Kavuz ve 2001 yılında İstanbul'da şehit olan Tuncer Karataş'ın ailesini ziyaret etti.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri Birimi tarafından düzenlenen şehit yakınları ziyaretleri kapsamında şehit Hasan Kavuz ve şehit Tuncer Karataş'ın ailelerini ziyaret ederek moral verdi. El Bab'ta DAEŞ'in bombalı araçla yaptığı saldırı sonucu şehit olan Çarşambalı Hasan Kavuz'un kabrini de ziyaret ederek dua eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Genç yaşta şehadet şerbeti içen, vatanı için canını feda eden yavrularımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Dün Çarşamba ilçemizde bir şehit acısı daha yaşadık. Ramazan Taşkın yavrumuzu toprağa verdik. Artık son olsun istiyoruz. Ama teröristler kahpece saldırmaya devam ediyor. Teröristlerin sonları geliyor. Hükümetimizin teröre karşı dik duruşu hepsinin kökünün kazınacağına işarettir. Ben bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlar bizi cennetten her zaman izliyor. Siz değerli ailelerine de tekrar tekrar sabır diliyorum" dedi.



"AMCANIZLA GURUR DUYUN ÇOCUKLAR"



Başkan Yılmaz daha sonra 2001 yılında İstanbul Taksim'de DHKP-C tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan Tuncer Karataş'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Tuncer Karataş'ın yeğenleri ile yakından ilgilenen Yılmaz, "Sizin ülkesi için canını feda eden bir amcanız var. Bununla gurur duymalısınız" diye konuştu. - SAMSUN