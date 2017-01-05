Başkan Yılmaz'dan Altınordu'ya Müjde

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesine 2.5 yılda 98 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 2017 yılında ise 166 milyon lira yatırım yapacaklarını açıkladı.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Meclis üyelerine, ilçede yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Ordu'nun merkez ilçesi olan Altınordu'da geçen 10 yılda yapılan hizmetlerden daha fazlasını 2.5 yılda yaptıklarını belirten Yılmaz, yeni yatırım ve projelerle Altınordu'nun cazibesini arttıracaklarını söyledi. Yılmaz, "Altınordu ilçemize geçen 10 yılda dökülen sıcak asfalt miktarı 20 km iken, Büyükşehir Belediyemizin 2.5 yılda döktüğü sıcak asfalt miktarı 69 km'dir. Altınordu ilçemizde 2017 yılında 106 km. sıcak asfalt yapacağız. 65 km ise sathi asfalt dökeceğiz. 2017 yılında yola 34 milyon lira yatırım yapacağız" dedi.



2.5 yılda Altınordu ilçesinde suya 18 milyon lira yatırım yaptıklarını ve 101 km'lik hatla Altınordu'nun alt yapısını yeniden inşa ettiklerini belirten Yılmaz, yatırım ve projeler hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: "Karadeniz'in en büyük AVM'sini hayata geçiyoruz. Nisan ayında müteahhit firmaya yer teslimi yapacağız. AVM tamamlandığında bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca Mehmetçik Bulvarı, Org.İbrahim Fırtına Caddesi, Soya Caddesi ve muhtelif caddelerde kaldırım, bisiklet ve koşu yolu düzenleme projesi devam ediyor. Sahil dolgusunun üzerine Rüsümat Parkı Sahil ve Rıhtım Peyzaj düzenlemesinin ihalesi gerçekleşti. Yeni Kamyon Garajı'nda ise çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Altınordu ilçemizde başlayan 311 konutluk toplu konut inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Teleferik istasyonunun karşısında 4 yürüyen merdiven ve 2 asansörden oluşan bir üst geçit yapıyoruz. 500 metre yüksekliğindeki turistik değerimiz Boztepe peyzaj düzenlemesiyle Ordu'nun turizmine değer katacağız. Projede, bungalov evler, 1000 kişilik seyir terası ve macera park bulunuyor. Altınordu Terminali 18 Ocak'ta ihaleye çıkacak. Karşıyaka Mahallesi'ne amatör spor kulüpleri için tesis, 1 çim, 2 adet sentetik çim olmak üzere 3 adet nizami saha ve sosyal tesis yapıyoruz. Süleyman Felek Caddesi'ni yayalaştırıyoruz. Şubat ayında ihalesini gerçekleştirerek projeye başlayacağız ve bu yatırımla şehre nefes aldıracağız. Köprübaşı'na meydan sözü vermiştik. Şubat ayında ihalesini gerçekleştireceğiz. Rus Pazarı ile Kumbaşı Limanı arasındaki binalarımızın dış cephelerini yeniliyoruz. Ulu Cami ve Yalı Camisi'nin çevre düzenlemesiyle çehresini değiştireceğiz. Melet Irmağı havzasına 40 milyon liralık mega projemiz için çalışmalar yakında başlayacak. Ayrıca Ordu Stadı Altınordu ilçemize yeni bir cazibe kazandıracak. Sonuç olarak Altınordu ilçemize bu zamana kadar 98 milyon liralık yatırım yaptık. 2017 yılında ise 166 milyon lira yatırım yapacağız." - ORDU