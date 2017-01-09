Başkan Yılmaz'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü Mesajı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yayınladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, "Basında çalışanlar, haberciler özgür olduğu sürece demokrasi de güçlü olur. Fakat basın özgürlüğü, hiçbir zaman sorumsuzluk olarak da algılanmamalıdır. Esas olan halkın tarafsız ve doğru biçimde haber alabilmesidir. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve sonrasında Türk medyasının ve basınının sergilediği örnek tutum, ülkemizin ve halkımızın demokrasiye olan bağlılığından asla geri adım atmayacağını dünyaya yansıtmak bakımından son derece önemlidir. Basın çalışanlarımız örnek bir gazetecilik sergileyerek ülkemizi kargaşaya sürükleyerek parçalamaya çalışan karanlık zihniyetin bertaraf edilmesine, sorumlu yayıncılık anlayışlarıyla önemli katkı sundu. Doğruyu, tarafsız bakış açısı ile sunmak için gayret gösteren ve mesleğini icra ederken gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan basın çalışanlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerinin kullandı. - BOLU