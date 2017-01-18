Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek Ordu'da devam eden yatırımlar ve belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiği bildirildi.



Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir saat süren görüşmede Ordu'daki yatırımları ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlattıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, Ordu'ya kurulması planlanan şehir hastanesi ile ilgili Sağlık Bakanımızı arayarak görüştü. Ordu Çevre Yolu'nu yakından takip ettiğini ve yılın ilk yarısına açılması için çalışmaların daha da hızlandırılmasını istedi. Ordu Giresun Havalimanı'nın çevre düzenlemesi için 18 milyon liralık projenin 2017 yılı yatırımına alındığını müjdeledi. Ordu'daki özellikle Gölköy, Korgan gibi yöremiz açısından önemli yolları konuştuk. Fatsa Çevre Yolu ve Ünye Liman Projesi'yle ilgili de Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 yılında yatırım programına alınıp, ihalesi gerçekleştirilen Yeni Ordu Stadı'nı da yakından takip ettiği bilgisini veren Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız yeni Ordu Stadı'nın hızlı bir şekilde Ordu'muza kazandırılacağını müjdeledi. Bizler de kendilerine 19 Eylül Stadı'nın bulunduğu 60 dönümlük arazinin yeşil alan olarak Ordulu hemşerilerimizin hizmetine sunacağımızı ilettik. Memnuniyetlerini dile getirdi. Yeni Ordu Stadı'nın ilimize kazandırılmasında verdiği desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ettik." açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ile ilgili projeleri yakından takip ettiğini belirten Başkan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ordu ilimize karşı özel bir sevgisi var. Projelerimizi ve Ordu'muzdaki yatırımların son durumunu ilgiyle dinledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'ya sınırsız destek veriyor. Projelerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek vereceğini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.



Ordu'ya verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız her konuda en büyük destekçimiz. İlimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık döneminden bu yana, Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla yeni anayasa ve referandum sürecini de konuştuk. Yeni anayasaya referandumda yine bir rekora imza atarak destek vereceğimizi ilettik. Kendileri de bizler aracılığıyla Ordulu hemşehrilerimize selam ve sevgilerini yolladı." dedi.