Başkan Yılmaz: "Çarşambalılar Kararını Vermiş"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Çarşamba mitinginde hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirdiği mitinge katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, memleketi Çarşamba'da hemşehrileri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Miting alanına girdiği andan itibaren fotoğraf çekinmek isteyen onlarca hemşehrisini de kırmadı.



"Hala kararsız olan varsa gelsin evet desin"



Çarşamba'da yapılan mitingde coşkulu ve heyecanlı kalabalığı görünce "Çarşamba kararını vermiş" diyen Başkan Yılmaz, "Memleketim diye söylemiyorum. Ama Çarşambalılar her seçimde ülkenin geleceği için, istikrarı için karar veriyor. 3 gün sonra sandığa gidiyoruz. Bu seçimlerde de evet diyerek sandıkları patlatacaklar. Tek başlılık falan diyorlar ya hani. Onlar yanılıyor. İki karpuz bir koltuğa sığmaz diye boşuna dememişler. Ülkemizin çift başlılıktan kurtulacağı gün 16 Nisan'dır. Vesayetin sandığa gömüleceği, milli iradenin tüm Cumhuriyet tarihindeki en önemli zirvesine tırmanacağı gün 16 Nisan'dır. Ülkemizin daha da gelişeceği, değişeceği, büyüyeceği günlerin başlangıç tarihi 16 Nisan'dır. Bu ülke ve bu ülkenin insanları bunu sonuna kadar hak ediyor. Onu için, hala kararsız olan varsa gelsin evet desin" diye konuştu. - SAMSUN