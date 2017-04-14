Başkan Yıktı, Romanlar Oynadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje kapsamında Roman vatandaşların yaşadığı evler dozer ile yıkılırken, vatandaşlara 6 milyon TL'ye mal olan yeni evleri teslim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un kullandığı dozer evleri yerle bir ederken, vatandaşlar yeni evlerine ise davul zurna eşliğinde girdi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar için yaptırılan 34 konut için tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un da katıldığı tören sonrası Roman vatandaşların eski evleri ise davul-zurna eşliğinde bayram havasında yıkıldı. Türkiye'de ilk defa Romanların yaşam tarzına uygun sosyal konutlar inşa edildiğini söyleyen Başkan Uğur, "Yeni Türkiye'de Roman kardeşlerimizin eğitim, istihdam ve barınma konularında problemleri bir bir ortadan kalkıyor" dedi.



Törende ilk konuşmayı Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cüneyt Barlin yaptı. İnsana hizmetin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Barlin, Başkan Uğur'a teşekkür etti. Barlin, "34 sıcak dairelerde yaşayacak olan vatandaşlarımız yıkık dökük barakalardan kurtuldular. Artık çocukları daha sağlıklı bir ortamda büyüyecek ve elektriksiz, susuz kalmayacaklar. Kötü şartları sona ermiştir. Haneleri şen olsun, sofraları bol olsun" diye konuştu.



Başbakanın Başdanışmanı Metin Özçeri de törende bir konuşma yaparak, Başkan Uğur'a böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti. Özçeri, daha önce de TOKi tarafından bir çok Romana ev yaptırıldığını ama Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı gibi bir örnek olmadığını söyledi. Bu evlerin Türkiye'ye örnek olacağını belirten Özçeri, "Anadolu toprakları Türküyle, Romanıyla, Lazıyla, Çerkezi ile homojen bir yapı, bir ümmet, bir millet. İşte o yüzden bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet diyor. Bu yüzden arkadaşlar bu referandum bizim için çok önemli. Bu nedenle Roman kardeşlerimden bu referandum da evet demelerini istiyorum. İskan yasasında 1934 yılında bir yasa vardı. Çingeneler, casuslar, göçebeler sınır dışı edilir diye. O madde AK Parti döneminde 2006 yılında ortadan kaldırıldı. Sözlük ve ansiklopedilerde ne kadar hak etmedikleri halde Romanlar hakkında sıfatlar varsa kaldırıldı. Biz hep beraber Türkiye ve hep beraber bir milletiz" dedi.



"İlle de Roman olsun'"



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da katılımcılara hitap etti. Konuşmasına "İlle de Roman olsun. İster çamurdan olsun, O da Allah kuludur, her kim olursa olsun" sözleri ile başlayan Başkan Uğur, "Balıkesir'imizin kalbi olan Gündoğan ve Gümüşçeşme mahallelerimizi güzelleştiriyoruz. İşte bugün yapımını gerçekleştirdiğimiz Roman konutları ile istiyoruz ki hemşehrilerimiz daha sağlıklı daha güzel konutlarda yaşasınlar. Bizde ayrımcılık yok, bizde ötekileştirme yok, ayrıştırma yok" dedi.



1. Gündoğan Mahallesi'ndeki kadastro çalışmalarının 1963 yılında kesinleştiğini söyleyen Başkan Uğur, "Altıeylül ilçesi 1. Gündoğan Mahallesi kadastro çalışmaları 1963 yılında kesinleşmiştir. Gündoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki vatandaşlarımız 648 ada 5 nolu kadastro parselinden hisseli arsa tapusu satın almış ve 1985 yılına kadar halen oturdukları evleri yapmışlardır. Balıkesir Belediyesi'nin 1990 yılında yapmış olduğu imar uygulaması sonucunda Yıldırım Caddesi'ndeki vatandaşlarımızın evleri imar yolunda kaldığından; 3949 ve 3950 nolu imar adasından hak sahiplerine imar parselleri verilmiştir. Maalesef Balıkesir büyükşehir oluncaya kadar olmamış. Burası şehir trafiğini rahatlatacak olan açılması planlanan yeni arter, Sıtkı Yırcalı Caddesi'nden Yıldırım Caddesi, Rüzgar Caddesi ve Savaştepe Caddesi'ne bağlanan Adliye kavşağına kadar uzanan yaklaşık 5 kilometrelik alternatif güzergah olacaktır" dedi.



6 milyon TL'ye mal oldu



Yeni yol çalışması için Roman vatandaşların oturduğu evlerin yıkılması gerektiğini açıklayan Başkan Uğur, bu yıkımın ise kavga dövüşlü olmaması, eski evlerin davul zurna ile yıkılması için konut projesi hazırladıklarını ifade etti. Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu evlerin yıkılması lazım dediler. Burada Roman kardeşlerimiz oturuyor dediler. Ben buraları yıkamam dedim. Bu insanların hali vakti yerinde değil paraları pulları yok. Patırtılı, kütürtülü polis ile yıkım olmaz dedim. Projeleri hazırladım. Bu evleri çok katlı da yapmadık. Buraya gelir çok katlı yapardık ama siz rahat yaşayamazdınız. Avlusu olan, balkonu olan, böyle güzel evler olmazdı. Villa gibi. Buralarda lüks konutlarda olan ebeveyn banyosu bile var. Bu evlerde birçok sorun var. Kaçak görünüyor, elektrik, su, doğalgaz bağlanması lazım. Hiçbir mazeret kabul etmedim ve bunların hepsini bağlattırdık. En son doğalgazı bağladık, gelir seviyesi düşük hemşehrilerimize verdiğimiz doğalgaz sobası da koyduk. Roman kardeşlerimiz için feda olsun. Yıldırım caddesi üzerinde bulunan vatandaşlarımıza ait evlerinin yerine hemen yan parselde yapılan Toplam 11 blok, 34 daireden oluşan konutların toplam inşaat alanı yaklaşık 3 bin metrekare, toplam yatırım bedelimiz 6 milyon TL."



Başkan Uğur'un konuşmasının ardından yeni konutların teslimi yapıldı. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Başbakan Başdanışmanı Metin Özçeri, Karesi belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ve Roman vatandaşlar tarafından konutların kurdeleleri kesildi. Başkan Uğur ve beraberindekiler daha sonra yeni konutlara taşınan Romanlara konuk oldu. Son olarak ise Roman vatandaşların eski evleri davul zurna eşliğinde yıkıldı. - BALIKESİR