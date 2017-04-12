Başkan Yiğit'ten Örnek Davranış

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Polis Teşkilatının kuruluşunun 142. Yılı kutlama programları kapsamında ilçede görev yapan emniyet mensupları ve ailelerine akşam yemeği verdi.



Yoğun bir katılımın olduğu yemeğe emniyet teşkilatında görev yapan resmi ve sivil makamlar ve eşleri iştirak etti. Çok sıcak ve samimi bir ortamda geçen yemeğe İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı ve ilçede görev yapan yargı organları da eşlik etti. Yemeğin sonunda Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ve İlçe Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar gecenin anlam ve önemine yönelik birer kutlama konuşması yaptılar.



Konuşmanın ardından davet sona erdi. - DÜZCE