Başkan Yiğit Engellilerin Elinden Tutuyor

Yığılca'da engelli vatandaşlara yönelik Yığılca Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların sonuna gelindi.



Yığılca'da engelli vatandaşlara dönük Yığılca Belediyesi sosyal sorumluluk alanına giren engelli vatandaşlara sosyal hayata kazandırma projesi olan ve üretkenliklerine bir nebzede olsa katkı sağlayacak çalışmalarımızda sona gelindi. Bu amaçla yapmış olduğumuz şehir içi ahşap büfelerine son şeklini veriliyor. Bu büfelerde hak sahibi engelliler yeni iş yerleriyle buluşuyor.



Yığılca belediye başkanı Muzaffer Yiğit, "Bütün düzenlemeleri engelsiz bir hayat sloganıyla bu kardeşlerimizi hiçbir zorluk yaşamamaları sürecinde tamamlamış bulunuyoruz. Projemizin adı daha öncede belirttiğimiz şekilde tut elimden bende varım projesidir. Bu iş yerlerine hak kazanan kardeşlerimiz hiçbir maddi yükümlülük altına girmeyeceklerdir" dedi. - DÜZCE