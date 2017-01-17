Başkan Yeni'ye Sporculardan Ziyaret

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Avrupa Muay Thai Açık Kupası'nda derece yapan Adanalı sporcuları makamında kabul etti.



Antalya'da 14-18 Aralık 2016'da yapılan Avrupa Muay Thai Açık Kupası'nda, Star Spor Kulübü'nün 7 sporcusu kendi dallarında derece yaptı.



Kupa ve madalyalarıyla Adana'ya dönen sporcular takım antrenörleri Hakan Şahade ile birlikte Başkan Fikret Yeni'yi ziyaret etti.



İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Zülküf Şengül'ün de hazır bulunduğu ziyarette, sporcuları tebrik eden Başkan Fikret Yeni, başarı dileklerinde bulundu. - ADANA