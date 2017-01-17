Başkan Yemenici, Tez Çalışmasını Tamamladı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Düzce Üniversitesinde 2 yıldır öğrenim gördüğü yüksek lisansını başarıyla tamamlarken, bitirme projesini de akademik heyete teslim etti.



Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans (master) öğrenimini tamamlayan Başkan Yemenici'nin, bitirme notunun da 4,00 üzerinen 3,83 gibi yüksek bir not olduğu öğrenildi. Haziran ayında yapılacak mezuniyet töreninde kep giyip diplomasını alacak olan Eczacı Başkan Cüneyt Yemenici'nin, yüksek lisans öğreniminde derinleştiği alan ise belediyecilik. Bitirme projesinin konusu "Belediyelerin finansman sorunu ve kapsamlı bir çözüm önerisi olan" Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, iki yıllık yüksek öğrenim süreci içerisinde hem teorik dersleri alıp hem de saha çalışmalarını inceledi. Özellikle Akçakoca gibi mevsime bağlı nüfus artışlarının yaşandığı il ve ilçe belediyelerinin bütçelendirilmesi konularında, bilimsel bir araştırma projesi hazırlayan Yemenici, projesini üniversitenin bilim kuruluna sundu. - DÜZCE