Başkan Yemenici Fakülte Binasındaki Çalışmaları Yerinde İnceledi

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi binasının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.



Akçakoca'ya kazandırılacak olan fakültenin inşaatında incelemelerde bulunarak çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Yemenici, müteahhit firma yetkilisinden yapımı hızla devam eden fakülte binası inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Yemenici 2017-2018 eğitim yılında hizmete açılacak olan Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinin Akçakoca'ya ayrı bir değer katacağını vurguladı. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Akçakoca bir turizm kenti, aynı zamanda bir ilim kenti olma yolunda da adım adım ilerliyor. Bu fakülte ile inşallah Akçakocamız çok büyük değer kazanacak ve taçlandırılacak. Bugün fakülte binasında gerçekleştirdiğimiz incelemede fakültenin tamamlanması noktasında birçok çalışmanın ilerlediğini, kaba inşaatın tamamlandığını, su ve elektrik tesisatlarının yapıldığını, bazı bölümlerde cam çerçevelerinin montajının gerçekleştirildiğini kısacası iç ve dış donanım çalışmalarının hızlıca sürdürüldüğünü belirtmek istiyorum. Allah nasip ederse 2017-2018 eğitim yılında Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi hizmet vermeye başlayacaktır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE