Başkan Yemenici'den Öğrencilere Mesajı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin tamamlanan yarıyılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Başkan Yemenici mesajında "Eğitim geçmişimizi bugüne bağlayan bir köprü olmasının yanı sıra geleceğin temellerini atan bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimin lokomotifi konumundadır. Toplumlar, karşılaştığı yeni durumlara uyum sağlayabilen, karşısına çıkabilecek her türlü engelle mücadele etme gücüne sahip, kendini geliştirmesini bilen, disiplinli, öz denetimi güçlü bireylerle geleceğe güvenle bakabilirler. Sevgili öğrenciler; yarı yıl tatilinin tadını çıkarırken kitap okumaya, yazmaya ve çizmeye zaman ayırmanızı, sosyal kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmanızı, eğitimin hayat boyu süren dinamik bir süreç olduğunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Bazı öğrencilerimizin bilgi temeline dayalı olarak analiz, sentez, yorum yapma, zamanı iyi değerlendirme, dikkat ve yeterlilikleri birlikte ölçmeyi hedefleyen sınavlara da hazırlandığını biliyorum. Bunun için yarıyıl tatilini öğrencilerimizin en iyi şekilde değerlendirmelerini, ailelerinde çocuklarıyla bu tatilde daha fazla vakit geçirmek için fırsatlar yaratacaklarını temenni ediyorum. Öğretmenlerimizi ve velilerimizi gösterdikleri gayret ve fedakarlıklarından dolayı da kutluyorum. İyi bir eğitim, iyi bir gelecek demektir. Akçakoca Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, bilim ve teknolojiyi yakından takip etmeleri, sportif ve sosyal faaliyetlerin içerisinde yer almaları için eğitim ve öğretime sunduğumuz katkılarımız artarak devam edecektir. Türkiye'nin geleceği öğrencilerimizin ve onların başarısındaki en önemli pay sahibi öğretmenlerimizin yarıyıl tatilini kutlar, iyi bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ederim" diye ifade etti. - DÜZCE