Başkan Yemenici CHP'yi Ziyaret Etti

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve beraberindeki heyet, CHP Akçakoca ilçe teşkilatına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.



Pazar günü yapılacak referandum a kısa bir süre kala bugün esnaf ve STK ziyaretlerine ağırlık veren AK Parti belediye başkanı Cüneyt Yemenici ile beraberindeki teşkilat üyeleri, CHP İlçe başkanı Turan Güler'e makamında sürpriz yaptı.



Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Cüneyt Yemenici,"Esnaf gezisi ve Odalarımızın ziyareti esnasında Cumhurbaşkanımızın hayır çadırına yaptığı ziyaret benzeri CHP teşkilatına selam verdik. Türkiye'de hayır kampanyası yapılabilirken demokrasisi ile övünen AB evet kampanyasına asla izin vermedi. Akçakoca'daki kampanyada nezih bir şekilde kavgasız ve demokrasiye yakışır şekilde çalışma gerçekleştiren tüm siyaset unsurlarına teşekkür ederim"dedi.



Başkan Yemenici ve AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ilçe Başkanı Turan Güler, nezaketlerinden ötürü başkan Yemenici'ye teşekkür etti.



İki heyetin görüşmesi içilen çayların eşliğinde dostça devam etti. - DÜZCE