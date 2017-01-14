Başkan Yemenici, Ankara'da Bir Dizi Temaslarda Bulundu

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Başkan Cüneyt Yemenici, Ankara'da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bir araya geldi. Başkan Yemenici, Ankara'da çeşitli istişarelerde bulunduklarını belirterek "Büyük Şehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek ile bazı istek ve önerilerimizi aktardık, çeşitli istişarelerde bulunduk" diye konuştu. - DÜZCE