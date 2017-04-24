Başkan Yazıcı, 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı Şampiyonlarını Ödüllendirdi
Tuzla Belediyesi 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı, beraberlikle sonuçlanan çekişmeli mücadelesi ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın finalistlere sürpriz bisiklet hediyesiyle sona erdi.
Tuzla Belediyesi 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı, beraberlikle sonuçlanan çekişmeli mücadelesi ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın finalistlere sürpriz bisiklet hediyesiyle sona erdi. Şampiyonlar, ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın elinden aldı.
Tuzla'da 10 Nisan 2017 Pazartesi günü TOKİ Oruç Reis İlkokulu'nda başlayan 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı'nın final ve ödül töreni Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda gerçekleştirildi. 3 kız-3 erkek öğrenciyle 6'şar kişilik takımlar, finalde ter dökmek için önce okullarında yarıştı. Sandalye kapmaca, top sektirme, ip atlama, seksek, mendil kapmaca ve yakan top oyunlarına okul birincisi olan ekipler, finalde ilçe birinciliği için yarıştı. Oyunların finalinde Osmangazi İlkokulu, Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu, Ord. Prof. Dr. Cahit Arf İlkokulu, Ulubatlı Hasan İlkokulu ve Hacıoğulları Hilmi Sonay İlkokulu eşit puan kazandı. Eşitliği bozmak için ise top sektirme oynandı. Final oyunu neticesinde Osmangazi İlkokulu 1., Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu 2., Ord. Prof. Dr. Cahit Arf İlkokulu 3. oldu.
Çocuklar, Başkan Yazıcı'nın Elinden Mendil Kaptı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, mendil kapmaca oyununda mendil tutarak öğrencilerle birlikte oyuna katıldı. Öğrencilerin heyecanı ve coşkusuna ortak olan Başkan Yazıcı, hızlı bir şekilde mendil kapan öğrencileri tebrik etti.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, final müsabakalarında 1. olan ekibe bisiklet, 2. olan ekibe fotoğraf makinesi, 3. olan ekibe de akıl ve zeka oyunları seti hediye etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, programda belirtilen ödüllere sürpriz yaparak yenilerini ekledi. Başkan Yazıcı, olimpiyatta halk oyunlarını sahneleyen Halil Türkkan Kız İmam Hatip Ortaokulu Karadeniz Yöresi Halk Oyunları ekibi ile Tuzla Belediyesi 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı finalistlerine, bisiklet hediye etme sözü verdi.
23 Nisan Coşkusu ve Final Heyecanı, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda Yaşandı
Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı'nın finalinin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de sahne oldu. İllüzyon gösterisi, şişme oyun grupları, tahta bacak, yüz boyama, Karagöz-Hacivat oyunu, Halil Türkkan Kız İmam Hatip Ortaokulu Karadeniz Yöresi Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisi, olimpiyata katılan çocuklar ve velilere renkli ve keyifli anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalı itfaiye eğitim aracı, kapılarını çocuklara açtı. Çekilişlerde, çocuklara sürpriz hediyeler verildi. - İSTANBUL