Başkan Yazgı: 'Türkiye Güçlü Bir Evet ile En İyi Noktaya Gelecek'

Başkan Yazgı: "Türkiye güçlü bir evet ile en iyi noktaya gelecek"



AKSARAY - 16 Nisan'da yapılacak olan Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu kapsamında yapılan çalışmaları değerlendiren Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da ve Türkiye'de güçlü bir evet ile en iyi noktaya gelineceğini söyledi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye ve teşkilat olarak çok ciddi çalışmalara imza attıklarını belirterek, "10 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın Aksaray'a gelmesiyle başlayan referandum sürecinde bizlerde hem teşkilatımız olarak, hem de kıymetli vekillerimiz ile birlikte sahada çalışmalara başladık. Bu çalışmalar kapsamında şunu da fark ettik ki, Aksarayımızda halkımız kararını vermiş, büyük bir oranda, inşallah ilk 5'e girmek sureti ile de Aksarayımızda Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı onurlandıracağımızı düşünüyoruz. Referandum sürecinde de bizim ekibimiz olarak, teşkilatımız olarak çalışmalarımız gerçekten de çok iyi noktada. Sabah kahvaltılarıyla başlayan hem esnaflarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler, ardından esnaf ziyaretlerimiz, 48 mahallemiz var ve her birine gitmek suretiyle oradaki hanımlarımızla yaptığımız görüşmeler ve akşam devam eden programlar ile birlikte hem sivil toplum kuruluşlarımız, diğer organlarıyla yapmış olduğumuz özverili çalışmalar sonucunda inşallah Pazar günü netleşecek olan referandum la beraber hem Aksarayımızda güçlü bir evet ile ilk 5'e girmeyi, hem de tüm Türkiye'de güçlü bir evet ile inşallah en iyi noktaya geleceğimiz düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.