Başkan Yazgı Koltuğunu Öğrencilere Bıraktı

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Kılıçarslan İlkokulu ve Taptuk Emre Ortaokulu öğrencilerine bıraktı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Güller Ceylan Acar Ortaokulu Kuddusi Kurt, Taptuk Emre Ortaokulu Müdürü Erol Şahin, okulun Müzik Öğretmeni Selma Özçelik ile 4 öğrenciyi makamında ağırlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, koltuğunu ilk olarak Kılıçarslan İlkokulu öğrencisi Beyza Kurt'a bıraktı. Yeni Başkan Beyza Kurt, hayvanat bahçesi ve büyük bir lunapark yapılması için proje hazırlanması talimatını verdi. Ardından koltuğa geçen Taptuk Emre Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Başkan Irmak Dirlik ise, Aksaray'a havaalanı yapmak istediğini ve insanların uçağa binmesini sağlayacağını belirtti. Ayrıca Irmak Dirlik, Efor Kavşağına yapılacak battı-çıktı projesini de çok beğendiğini söyledi.



Başkanlık makam koltuğa oturan diğer Başkan Nisanur Kılınç, Başkan Yardımcısı Serdar Baydar'ı telefonla arayarak Taptuk Emre Ortaokulu bahçesinde bulanan su çeşmesinin akıbetini sordu. Başkan Yardımcısı Serdar Baydar, çeşmenin durumuna bakacağını ve gereken neyse yapılacağını ifade etti. Son olarak başkanlık koltuğuna Aksaray'ın TEOG şampiyonu Taptuk Emre Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ahmet Alptuğ Öztürk oturdu. Geri dönüşüm kampanyalarına dikkat çeken Öztürk, Aksaray'a gözlemevi kurularak uzayın incelenebileceğini söyledi.



Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, öğrenci başkanları tek tek dinledi ve öğrencilere ideallere ve hedefe ulaşmak için çok çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Yazgı, kendisini ziyarete gelen öğrencilere hediyeler verdi. - AKSARAY