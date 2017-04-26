Başkan Yazgı: "Darbeler ve Koalisyonlar Artık Tarih Olmuştur"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, referandum sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Haluk Şahin Yazgı, sonucun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileyerek, referanduma güçlü destek veren Aksaray halkına teşekkür etti.



Türkiye genelinde, anayasa değişikliğine ilişkin düzenlenen halk oylaması sonuçlarına göre Aksaray yüzde 75.49 evet oy oranı ile Türkiye'de ilk üç arasına girdi. Aksaraylıların halk oylamasında evet diyerek güçlü destek verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Ülkemiz için hayati önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasından çıkan sonuç, büyük Türkiye'nin temelinin çok sağlam atılacağının işaretidir. Vesayet odakları, darbeler ve koalisyonlar bugün itibariyle tarihe karışmıştır. 15 Temmuz'da tarihin en büyük hainliğiyle karşı karşıya kaldığımız kalleş kalkışmayı gerçekleştirenlere, ülkemizin gelişmesini engellemek isteyen dış güçlere ve onların içimizdeki maşalarına, ülkemizde bugün kriz bekleyenlere, yüce milletimiz en güzel cevabı yine sandıkta vermiştir. Bugün milli birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz perçinlenmiştir. Kararı her ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye'de yaşama hakkını elde etmiştir. Milletimiz 16 Nisan'da sandık başına giderek hür iradesini kullanmıştır. Sandıkta, TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ortaya koymuştur. Resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray, referanduma en fazla destek veren iller arasına girmiştir. Burada kazanan millet iradesidir. Kazanan ülkemiz, kazanan Aksarayımızdır. Evet ya da hayır oyu veren herkes bizim vatandaşımızdır. Şimdi ayrışma değil, birlik ve beraberlik zamanıdır. Şimdi hizmet zamanıdır" dedi.



Başkan Yazgı açıklamasının son bölümünde, "Referanduma evet diyerek güçlü destek veren, oy oranına göre Türkiye'de ilk üç arasına girmemize vesile olan Aksaraylı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AKSARAY