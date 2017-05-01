Başkan Yazgı, 2. Kılıçaslan Hamamında Restore Çalışmalarını İnceledi

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılarak, restoresi devam etmekte olan Tarihi 2 Kılıçaslan Hamamı ile ilgili çalışmaları yerinde inceledi.



Tarihi değerlere çok büyük önem veren Aksaray Belediyesi, tarihi hamamla ilgili projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye tarafından gün yüzüne çıkarılarak, restoresi devam etmekte olan tarihi 2 Kılıçaslan Hamamı ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tarihi 2. Kılıçaslan Hamamının günümüze kadar gelmiş ender Selçuklu Hamamlarından birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Yazgı, "2. Kılıçaslan Hamamında daha önce başlamış olduğumuz bir çalışma vardı. Kurulda yeniden bir değişiklik yapılarak proje son hale getirildi. Restore işini yapan arkadaşlarda çalışmalarına devam ediyorlar. Burada toplam inşaat alanı 750 metre kare açık alan avlu kısmı da 300 metre karedir. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kılıçaslan hamamını tarihi o eski ve güzel dokusuyla inşallah ortaya çıkartmış olacağız. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Yazgı, hamamın restorasyon yapıldıktan sonra şehir merkezindeki gezilebilecek önemli turizm merkezlerinden birisi olma özelliğini taşıyacağını kaydetti. - AKSARAY