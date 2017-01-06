Başkan Yavaş Umurbeylilerle Beraber Kan Verdi

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Kızılay kan bağışı aracında kan verdi.



Başkan Sami Yavaş, "Umurbey Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik gereği olarak da Kan bağışı konusunda duyarlılık gösteriyoruz. Türkiye'de binlerce vatandaşımız kan bulamamaktan dolayı vefat ediyor. Kızılay Genel Merkezi 2017 yılının kan stoklarında eksiklik olduğu çağrısının ardından bizde Umurbey Belediyesi olarak böyle bir bağış kampanyası başlattık. Kızılay kan bağış aracımız zaten düzenli olarak Umurbey'imize gelmekteydi. Fakat bugün Umurbeyli vatandaşlarımız ile beraber Umurbey tarihinin de en çok bağışı olacağına eminim" dedi. Başkan Yavaş, kan bağışında bulunan tüm Umurbeylilere teşekkür etti. - ÇANAKKALE