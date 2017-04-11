Başkan Yavaş Polislerle Kahvaltıda Buluştu



İlk gün kutlamalarının ardından Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polisler için bir kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltıya Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, Cum.Baş Savcısı Sezayi ÖZ, Cum. Savcısı Mehmet ERGİN, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak ve polisler katıldı.

Milletin Bekası için gece gündüz demeden çalışan ve güvenliğimizi sağlayan polislerimizi her zaman hatırlamak gerekir diyen başkan Yavaş "Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, güvenliğimizi sağlamak için şehit olan tüm polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gazilerimizi de şükran ve minnetle selamlıyorum." Dedi.

Aynı zamanda minik öğrenciler de polis bayramını kutlamak üzere emniyet teşkilatını ziyaret etti.