Başkan Yaşar, Muhtarlarla Akşam Yemeğinde Buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle'ye emeği geçen geçmiş dönem meclis üyeleri ve ilçe genelinde görev yapan muhtarlara ayrı ayrı yemek verdi.



İlk olarak muhtarların ağırlandığı davete Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal ve Yenimahalle Muhtarlar Derneği yönetimi katıldı.



Yemekte muhtarlara seslenen Yaşar, "Sınırlarımız içerisinde yaşayan yurttaşlarımızın huzurlu yaşamaları ve yaşamaktan mutlu olmaları için hepimiz el birliği ile çalışıyoruz. Bunun ilk durağı sizlersiniz. 8 senedir hep beraber çalışıyoruz. Mahalle sorunlarınızı dile getiriyorsunuz, ben de çözmeye çalışıyorum. Yenimahalle gün geçtikçe güzelleşiyor ve gelişiyor" dedi.



"Yenimahalle'nin sorunları çözülüyor"



Yenimahalle'nin bürokratik engellere takılması nedeniyle çözülemeyen sorunlarını çözebilmek için Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiğini de belirten Yaşar, bu sorunların da çözüm yolunda olduğunu söyledi.



Yaşar, "Cumhurbaşkanımıza 3 konu götürmüştüm. 3'ü de bugün devreye girdi. Birincisi son gecekondu bölgesi Yamaçevler projesi, 2'ncisi hükümet konağıydı, o da bu sene bütçe planına girdi. Bir de Şentepe'de bulunan televizyon vericileri problemimiz vardı, onun da ilk protokolünü Ulaştırma Bakanlığı ile imzaladık. Oradaki çirkin görüntü kalkacak. Orada vatandaşlarımız seyir alanından Ankara'yı izleyebilecek" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek, Başkan Yaşar'a çiçek ve duvar saati takdim etti.



Yaşar'dan meclis üyelerine vefa plaketi



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 6'ncı dönem meclis üyelerini de akşam yemeğinde ağırladı. Keyifli sohbetlerin yapıldığı akşamda Yenimahalle'nin bugünlere gelmesinde herkesin emeği olduğunu hatırlatan Başkan Yaşar, "2009'da beraber bir yola çıktık. O günden bu güne Yenimahalle'de kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle çocuğuyla engellisiyle mutlu bir toplumu yaratmak için elimizden geleni birlikte yaptık. Yenimahalle'nin kaynaklarını Yenimahalleli vatandaşlarımızın yararına kullandık. Bu yemekte herkesin tuzu var. Birliğimiz, arkadaşlığımız hiç bozulmasın. Kapım her zaman hepinize açık" diyerek geçmiş dönem meclis üyelerine plaketle teşekkür etti.



Başkan Yaşar'a daveti için tek tek teşekkür eden meclis üyeleri de "Biz çok başkanlar gördük. Fethi Başkan'ın yıllar sonra bizi hatırlaması ve kendi şahsiyetini ortaya koyarak bizi bir araya toplaması çok önemli. Burada olmaktan memnuniyet duyduk" dedi. - ANKARA