Başkan Yardımcısı İsa Taş: "İlimtepe'ye İlgi Daha da Artacak"

İlimtepe'de hizmet vermeye başlayan bir işletmenin açılışı Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş'ın katılımıyla gerçekleşti.



Körfez Belediyesi'nin yaptığı yatırımlarla adeta yeniden canlanan İlimtepe'ye, yeni bir işletme daha açıldı. Dursun Yıldırım'ın sahibi olduğu işletme, İlimtepe Mahallesi 17 Ağustos Caddesi İlimtepe Merkez Camii'nin altında hizmete açıldı. Açılışa; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Körfez Belediye Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, yeni işletmenin Körfez'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Taş, "Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran, İlimtepe'ye ayrı bir önem veriyor. Bunu da hayata geçirilen projeler ile gösteriyor. Özellikle Kültür ve Alışveriş Merkezi'nin tamamlanması ile sosyal ve ticari hayat daha da canlanacak., Yeni projelerle Körfez'in yükselen değeri olan İlimtepe'ye ilgi her geçen gün artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Yapılan dua sonrası işletme hizmete açıldı. - KOCAELİ