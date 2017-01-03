Başkan Yanılmaz, Yeni Kimlik Kartını Almak İçin Başvuruda Bulundu

Yeni kimlik kartını almak için nüfus memuruna gerekli belgeleri ve parmak izini veren Başkan Yanılmaz, çipli kimlik kartlarının daha kullanışlı bir boyutta tasarlanmış olmasının vatandaşların günlük yaşamlarını daha çok kolaylaştıracağını söyledi.

Yeni kimlik kartlarının gelişen teknolojiye ve dünya standartlarına uygun olduğunu belirten Başkan yanılmaz,"Ülkemiz her geçen gün teknolojik anlamda da mesafe kat ediyor ve Teknolojiyi günlük yaşama da birebir uyguluyor. Yeni kimlik kartları da Dünya standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızın her alanda kullanabilecekleri ve kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir kimlik kartıdır. Ayrıca Elazığlıların yeni kimlik kartlarına olan ilgi ve alakalarının fazla olduğunu gördük. Bu durum da Elazığlıların yeniliğe ve değişime çok açık bir şehir olduğunun göstergesidir" dedi.