Başkan Yanılmaz, Palu İlçesini Ziyaret Etti

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, vefat eden Palu eski başkanlarından Mehmet Atik Görür'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Palu ilçesinde önce AK Parti ilçe teşkilatını, ardından da Palu Belediyesi'ni ziyaret etti.

AK Parti ilçe teşkilatını ziyaretinde AK Parti İlçe Abdulkadir Şaştım, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yanılmaz, bugün Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında Müslümanların Türkiye'nin zaferi için dua ettiğini ifade ederek, "Çünkü onlar biliyor ki Türkiye'nin başı dik ise kendilerinin de başı diktir. Bizim yapmamız gereken birliğimizi, beraberliğimizi arttırmaktır." dedi.

Yaşanan terör olaylarını da değerlendiren Başkan Yanılmaz, "Bugün Türkiye'de canlı bomba eylemleri yapılıyorsa, Türkiye'yi ekonomik olarak dar boğaza sokup çökertmek istiyorlarsa, Türkiye'yi zayıf düşürmek istiyorlarsa, amaç referandumu engellemektir. Öyle ki bir 367 rakamı devreye sokuluyor ve kendi ülkenizde kendi cumhurbaşkanınızı seçemiyorsunuz. Referanduma karşı çıkmalarının nedeni getirilecek sistemle dışardan ellerin bu ülkeye uzamasının önüne geçilecek olmasıdır. Referandum sonrası inanıyorum ki Türkiye tam anlamıyla rayına oturacaktır." diye konuştu.

Türkiye'de güzel şeylerin önüne geçmek, perdelemek istendiğini anlatan Başkan Yanılmaz, "Bakın Avrasya Tüneli'nin açılması dünya tarihinde yaşanabilecek önemli olaylardan biridir. Ama bunu insanlar hissetmesin diye bir canlı bomba eylemi gerçekleştiriliyor, hizmet geri planda kalıyor. Bütün bunlara rağmen bizler millet olarak ayaktayız ve güçlüyüz. Dünyayı kıskandıracak kadar güçlüyüz." şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Abdulkadir Şaştım ise bu ülkede oynanmak istenen tüm oyunların bozulacağını ve bu ülkenin gelişimini durdurmak isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını kaydetti.

Başkan Yanılmaz daha sonra Palu Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı M. Sait Dağoğlu ile bir araya geldi.

Palu Belediye Başkanı M. Sait Dağoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise Palu'da sundukları hizmetten dolayı Belediye Başkanı M. Sait Dağoğlu'nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.