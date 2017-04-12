Başkan Yanılmaz Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Elazığ Belediye Başkanı 'Kariyer Günleri' kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.



"Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında Elazığ 75. Yıl Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, öğretmen ve öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.



Öğrencilerin başarılı bireyler olarak yetişmesinde öğretmenlerin emeklerinin ve katkılarının çok fazla olduğunu belirten Başkan Yanılmaz, Elazığ Belediyesi olarak Türkiye genelinde başarılı olmuş öğrencileri çok önemsediklerini ve ödüllendirdiklerini söyledi.



Dünyada isminden söz ettiren çalışmaların öncülüğünü yapmanın aslında çokta zor olmadığını ve bunu isteyenlerin başarabileceklerini ifade eden Başkan Yanılmaz kendisiyle ilgi kısa bir hikayesini anlatarak öğrencileri cesaretlendirdi.



Elazığ 75. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü Gülhan Acar da Başkan Yanılmaz'a okul geliş gidişlerinde öğrencilere sağladığı ulaşım desteği ve hizmeti için şahsı ve öğrencileri adına teşekkür etti.



Daha sonra okul öğrencileri ve öğretmenleriyle voleybol maçı yapan Başkan Yanılmaz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ELAZIĞ