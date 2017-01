Başkan Yanılmaz, Kan Bağışında Bulundu

Havaların soğumasıyla birlikte kan bağışında bulunan vatandaşların sayısında azalma meydana geldiğini belirten Başkan Yanılmaz, Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi'ne giderek kan bağışında bulunmaları konusunda bütün hemşerilerimizi duyarlı olmaya davet etti.

Türkiye'nin hem terörle vermiş olduğu mücadelede hem de Suriye bölgesindeki mücadelede gazilerimiz ve yaralılarımızın olduğunu ve Dolayısıyla Türk Kızılayı'nda ki kan stokunun mutlaka belli bir düzeyde tutulması gerektiğini ifade eden Başkan Yanılmaz, "Elazığlılar olarak her zaman vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın yanında yer aldık. Bu anlamda verilen mücadele her ne ise kan bağışındaki mücadelemizde öyle olmalı. Ülkemizi Bölmek isteyenler, parçalamak isteyenler, kardeş kavgasının çıkartmak isteyenler bunu hiçbir zaman beceremeyecekler. Bizler şu anda fiilen terörle gidip mücadele edenlerden değiliz veya Fırat Kalkanı operasyonunda Suriye'de değiliz; ancak Elazığ'da Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi'ne gelip vereceğimiz her ünite kan en az 3 canın kurtulmasına vesile olacaktır. Ve oralarda mücadele eden polislerimize askerlerimize en büyük desteği bu şekilde vermiş bulunacağız. Bütün hemşerilerimizi kan bağışı yapmak üzere Türk Kızılay'ının kan bağış merkezleri ne bekliyorum" dedi.