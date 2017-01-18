Başkan Yanılmaz, Kadın Hakları Konulu Seminere Katıldı

Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın yanı sıra KADEM Elazığ Temsilcisi Av. Esra Soylu, Av. Gülgün Erol ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KADEM Elazığ Temsilcisi Av. Esra Soylu,"Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünün sağlandığı son 15 yıllık yeni Türkiye'de, anayasada ve mevzuatta kadınların haklarını korumak adına çok önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Kadınların süt izinlerinin artırılması, emzirme saatleri, doğum öncesi- doğum sonrası izlenenler, 6 aylık izin ve 1 yıllık ücretsiz iznin kıdem tazminatından düşürülmemesi, mobing yönetmeliği gibi birçok alanda kadınların haklarını koruyucu düzenlemeler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor" dedi.

Program çerçevesinde gerçekleştirdiği konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren kadınlarla sürekli istişare halinde olduklarını ve kadın haklarının kul hakkı ile özdeş olduğunu ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Bizler köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim inancımızda, bizim medeniyetimizde, kadın çok önemli bir yere sahiptir. Hiçbir medeniyette olmayan "Cennet anaların ayakları altındadır" inancı bizim medeniyetimize has bir tutumdur. Bizim medeniyetimizde aile olmanın çok ayrı bir değeri vardır ve o aile ne kadar önemli ise aileyi ayakta tutan anne de bir o kadar önemlidir" dedi.

Daha sonra söz alan Av. Gülgün Erol ise, slayt sunum eşliğinde gerçekleştirdiği anlatımında, kadınların sahip oldukları haklara ilişkin Türk hukukunda yer alan hükümler ve yasal süreçler hakkında bilgilendirmede bulundu.