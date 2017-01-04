Başkan Yanılmaz'dan Sabuncu'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İl Özel İdaresi olarak Belediyemizle paydaş kurumlarız. Belediyecilik hizmetlerinin kırsal ve taşra ayağıyız. Belediye Başkanımızla birlikte uyum içinde destek alarak ve destek vererek, çalışacağız" dedi.

Başkan Yanılmaz ise İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne atanan Mehmet Sabuncu'ya yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne atanan Mehmet Sabuncu, Elazığ'ın altyapısını çok iyi bilen bir kişi olarak devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacaktır. Hepimiz vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için hizmet üretiyoruz. Şehir merkezinde sunduğumuz hizmeti, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz köylerde sunuyor. Bu nedenle bizler çözüm ortağıyız. Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle Alayaprak Mahallesi ile Obuz-Serince ve Kurtdere köylerini birbirine bağlayan 14 kilometrelik şehirlerarası yol kalitesinde bir yol yaptık. Yine yeri geldiğinde insan kaynaklarımızı, yeri geldiğinde iş makinalarımızı, yeri geldiğinde mali kaynaklarımızı bir araya getirerek bu şehre hizmet sunacağız" diye konuştu.

