Başkan Yanılmaz'dan 'EVET'

Türkiye Nisan ayında yapılacak referanduma kilitlenirken, sosyal medya üzerinden başlatılan destek kampanyası her geçen gün büyüyerek, güçleniyor. Başkanlık sistemini getirecek yeni anayasa referandumuna sosyal medya hesabından yayımladığı video ile destek veren Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a seslendi.

Başkan Yanılmaz, sosyal medya üzerinden yayımladığı videolu mesajında, "Geleceğimiz, istikbalimiz, istiklalimiz ve yeniden büyük Türkiye için ben varım ve 'evet' diyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Çakır sen de var mısın?" diye seslendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yayımladığı videoda, Başkan Yanılmaz'a cevap vererek, "Mücahit Yanılmaz Başkanım elbette varım. Ülkem için, geleceğimiz için, güçlü Türkiye için 'Evet' diyorum. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım İbrahim Karaosmanoğlu sen de var mısın?" diye seslendi.