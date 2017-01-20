Başkan Yanılmaz, Bakkal ve Bayi Esnafıyla Bir Araya Geldi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bakkal ve bayi esnafıyla bir araya geldi.



'Güçlü Ekonomisiyle Yeni Elazığ Yolunda Esnaf Buluşması' kapsamında Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bakkal ve bayiler esnafıyla toplantı yaptı. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve esnafın sorunları ve çözüm yollarının ele alındığı buluşmaya Başkan Yanılmaz ile birlikte, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, Bakkallar ve Bayileri Odası Başkanı Cebrail Top, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuztürk ve çok sayıda bakkal ile bayi esnafı katıldı.



Elazığ Bakkallar ve Bayileri Odası Başkanı Cebrail Top,toplantıda yaptığı konuşmada, alın teriyle çalışan, göz nuruyla üreten, yanında çalışanlara iş imkanı sağlayan ve her daim devletinin yanında olmuş esnafın amacının Elazığ'a daha kaliteli bir hizmet sunmak olduğunu kaydetti.



Gerçekleştirdikleri bütün esnaf toplantılarında sorunların dile geldiğini ve çözüm noktasında önemli adımlar atıldığını belirten Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem ise belediye başkanının ruhsatsız iş yerlerinin ruhsatlandırılması konusunda gösterdiği hassasiyetle bin 400 civarında olan üye sayısının bin 800'lere çıktığını aktardı.



Mahalle kültürünün ve samimiyetinin, değişen dünya şartları arasında kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, "Bizim mahallemizdeki berber, terzi, kasap ve bakkal çok önemlidir. Çünkü bunların hepsi bir araya geldiğinde bir mahalle kültürünü oluşturuyor. Maalesef büyük şehirler başta olmak üzere siteler, zincir mağazalar ve AVM'ler çoğaldıkça mahalle kültürü yok olmaya başlıyor" dedi.



Elazığ'da mahalle kültürünün kaybolmaması, mahalle kültürünün yaşaması ve oradaki esnafın huzurla çalışması için 2017 yılını yerli esnafı destekleme yılı ilan ettiklerinin altını çizen Başkan Yanılmaz, bu amaçla yıl içinde halkımızda mahalle esnafını tercih etme bilincinin oluşması için değişik kampanyalar düzenleyeceklerini de kaydetti.



Program esnafların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - ELAZIĞ